المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية حفظ الذاكرة والتراث بين البلدين

وقع المغرب وإسرائيل، اليوم الأربعاء، اتفاقية تفاهم في مجال حفظ التاريخ والثقافة المشتركة، خطوة تعكس الرغبة الصادقة في تعزيز التفاهم والحوار بين الشعبين، وتفتح الباب لمزيد من التعاون البناء وتعزز التعاون بين البلدين، حيث وقع مدير مؤسسة أرشيف المغرب جامع بيضا بنظيرته الاسرائيلية روث أبراموفيتش.

وقال جامع بيضا إن"التعاون بين المغرب وإسرائيل سيمكن من سد بعض “الثغرات المسجلة على مستوى الأرشيفات المتعلقة بما هو يهودي مغربي، والمنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم”.

وتميز حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بعرض فيلم وثائقي يسترجع مسار المؤرخ البارز حاييم الزعفراني المتخصص في مكون اليهودية- المغربية.