المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية حفظ الذاكرة والتراث بين البلدين

"التعاون بين المغرب وإسرائيل سيمكن من سد بعض الثغرات المسجلة على مستوى الأرشيفات المتعلقة بما هو يهودي مغربي، والمنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم”

وقع المغرب وإسرائيل، اليوم الأربعاء، اتفاقية تفاهم في مجال حفظ التاريخ والثقافة المشتركة، خطوة تعكس الرغبة الصادقة في تعزيز التفاهم والحوار بين الشعبين، وتفتح الباب لمزيد من التعاون البناء وتعزز التعاون بين البلدين، حيث وقع مدير مؤسسة أرشيف المغرب جامع بيضا بنظيرته الاسرائيلية روث أبراموفيتش.

وقال جامع بيضا إن"التعاون بين المغرب وإسرائيل سيمكن من سد بعض “الثغرات المسجلة على مستوى الأرشيفات المتعلقة بما هو يهودي مغربي، والمنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم”.

وتميز حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بعرض فيلم وثائقي يسترجع مسار المؤرخ البارز حاييم الزعفراني المتخصص في مكون اليهودية- المغربية.

https://twitter.com/i/web/status/1684240320400183299 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

من جهته قال جامع بيضا، إن "إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين مؤسسة (أرشيف المغرب) وأرشيف إسرائيل، الذي يشكل ثمرة عملية تشاور طويلة، يحظى “برعاية ممتازة” غداة اعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء الذي يعد “حدثا كبيرا يقدره عاليا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكافة القوى الحية للأمة المغربية”، مشيرا إلى أن "التعاون بين المغرب وإسرائيل سيمكن من سد بعض “الثغرات المسجلة على مستوى الأرشيفات المتعلقة بما هو يهودي مغربي، والمنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم”، مضيفا أن مؤسسة (أرشيف المغرب) قد بذلت “الكثير من الجهود لاستعادة هذا الجزء من تاريخ المغرب الذي تم خدشه، في وقت معين من التاريخ، تحت تأثير التوترات الجيوسياسية أو، في بعض الأحيان، بسبب إهمال بسيط”.

وأوضح أن الرصيد الوثائقي المتعلق بالذاكرة اليهودية المغربية ينبع من ثلاثة مصادر رئيسية هي مركز الأرشيفات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ومنظمة النصب للمحرقة في باريس، والرابطة الإسرائيلية العالمية التي تختزن الملايين من الوثائق الأرشيفية، معظمها في شكل رقمي، بالإضافة إلى مجموعات خاصة تبرعت بها للمؤسسة شخصيات يهودية أو ورثتهم.

وحسب بيضا، فإن هذه الموارد الوثائقية التي تسلط الضوء على مختلف جوانب الحياة اليومية للمغاربة اليهود في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، فضلا عن العلاقات الودية التي كانت تجمعهم بمواطنيهم المسلمين، تشكل وسيلة “لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وتعددهم الهوياتي الذي نص الدستور على رافده العبري “.

من جهتها، قالت أفراموفيتش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "مذكرة التفاهم الموقعة مع أرشيف المغرب تشكل أول لبنة لتعاون متين من أجل الحفاظ على الذاكرة المشتركة ونشر المعرفة بهدف بناء عالم أفضل “، وأعربت عن رغبتها في “معرفة المزيد عن المغرب وتاريخه وثقافته وشعبه”، مؤكدة أنه "بموجب اتفاق التعاون هذا، فإن مؤسسة أرشيف دولة إسرائيل الغنية بمئات الملايين من الموارد الوثائقية، تضع مجموعاتها وخبراتها في خدمة التقارب والتعارف المتبادل بين الشعبين المغربي والإسرائيلي"، وأضافت أن "التكنولوجيا الحديثة تحتل مكانة بارزة في هذه الشراكة، موضحة أن إسرائيل تعتزم أن تتقاسم مع المغرب تجربتها في استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تدبير أمثل للأرشيفات".