إلغاء حجة المعقولية يثير قلق الفلسطينيين في الضفة الغربية

سبق أن جمدت المحكمة الإسرائيلية عدة قرارات حكومية منها ترحيل أهالي الشيخ جراح من منازلهم في القدس وإخلاء منطقة الخان الأحمر

عقب الوزير الفلسطيني الأسبق اشرف العجرمي في حديث لـ I24NEWS على التطورات الأخيرة في المشهد الإسرائيلي بالقول إن "تمرير قانون إلغاء حجة المعقولية يتيح للحكومة الإسرائيلية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في إطار تشجيع الاستيطان وتكثيفه وضم المناطق الفلسطينية وأي إجراءات عنصرية متطرفة".

سبق أن جمدت المحكمة الإسرائيلية عدة قرارات حكومية منها ترحيل أهالي الشيخ جراح من منازلهم في القدس وإخلاء منطقة الخان الأحمر الى قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الأمنية إلى قطاع غزة.

وتابع العجرمي "عندما يفقد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية الثقة بالنظام القضائي الإسرائيلي فهذا يولد إمكانية لتقديم ضبط وجنود وقادة سياسيين إسرائيليين لمحاكمات دولية وهذا بحد ذاته يمكن أن يفضي إلى ضغط حقيقي على إسرائيل".

أكثر ما يقلق الفلسطينيين الآن هو تحييد دور المنظمات اليسارية والحقوقية الإسرائيلية التي تنشط في الدفاع عن فلسطينيين منها منظمة بتسيلم التي تعتبر وسيطا في نقل شهادات الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية كما الحال لدى المواطنين العرب في إسرائيل الذين يرون أن أول من سيدفع ثمن سن هذا القانون هو المجتمع العربي في إسرائيل، بحسب قولهم.

يشار إلى أن إلغاء حجة المعقولية وهو بند رئيسي ضمن تشريعات قضائية تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها دب الشقاق في المجتمع الإسرائيلي. وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الأربعاء إن الأمر متروك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى حل للأزمة التي قال إنها تحيط بإسرائيل بعد تمرير قانون تقليص بند المعقولية بالرغم من المعارضة الشديدة التي أثارها في صفوف الشعب والجيش الإسرائيلي على السواء.