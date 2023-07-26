شركة "أركيا" الإسرائيلية ستطلق قريبا رحلات مباشرة تربط تل أبيب بالصويرة المغربية

تصدر الإسرائيليون قائمة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنة في المغرب، بهدف مواكبة قطاع السياحة،

سيوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران الإسرائيلية، الجمعة الوشيك، اتفاقية شراكة لإطلاق خط مباشر لشركة "أركيا"Arkia الإسرائيلية، يربط مدينة تل أبيب بمدينة الصويرة المغربية، وتأتي هذه الشراكة الجديدة في ظل تكثيف العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للمرصد المغربي للسياحة، شهد المغرب زيادة عالية في عدد السياح الإسرائيليين في النصف الأول من عام 2023.

وتصدر الإسرائيليون قائمة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنة في المغرب، بهدف مواكبة قطاع السياحة، وذلك بحسب معطيات رسمية صادرة أمس الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

حيث ارتفع هذا الرقم من 15،619 في النصف الأول من عام 2019 إلى 38،456 خلال نفس الفترة من عام 2023 ، بزيادة قدرها 146 في المئة وتشير الأرقام إلى زيادة بنسبة 96 في المئة في عدد الوافدين في يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقد زار أكثر من 5671 سائحًا إسرائيليًا المملكة في يونيو الماضي وحده.

بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط إجراءات السفر بين البلدين، مع إدخال التأشيرة الإلكترونية، من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية (eVisas) مصدق عليها من المغرب ، طلب الإسرائيليون 55٪.

لكن السياح المغاربة مهتمون أيضًا بإسرائيل وفقًا لآخر نشرة إخبارية صادرة عن مركز الأبحاث الأمريكي The Abraham Accords Peace Institute (AAPI) ، زار 1800 مغربي إسرائيل في عام 2023 ، بما في ذلك ما يقرب من 300 في مايو ، بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022.