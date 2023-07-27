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مقتل فتى في اشتباكات بالضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي - وزارة الصحة الفلسطينية

i24NEWS

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فلسطينيون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ، في قرية عزون بالقرب من قلقيلية ، في الضفة الغربية ، 7 فبراير ، 2020.
Nasser Ishtayeh/Flash90فلسطينيون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ، في قرية عزون بالقرب من قلقيلية ، في الضفة الغربية ، 7 فبراير ، 2020.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي لدى تواجدها في قلقيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي لدى تواجدها في قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن فارس شرحبيل ابو سمرة قتل إثر اصابته بعيار ناري في رأسه.

اشتبكت قوات الجيش الإسرائيلي في المدينة الفلسطينية الواقعة على طول الجدار الأمني الذي يفصها عن وسط إسرائيل مع مجموعة كبيرة من الفلسطينيين وتحولت المواجهة الى اشتباكات عنيفة، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون الأعيرة النارية والأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

يتبع...

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