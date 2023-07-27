القدس: بن غفير يعتلي باحة المسجد الأقصى في توقيت يتوافق مع ذكرى خراب الهيكل اليهودي

في هذا اليوم، في هذا المكان، من المهم دائمًا أن نتذكر – أننا جميعًا إخوة سواء كنا من اليمين أو اليسار، متدينين أو علمانيين. نحن جميعًا ننتمي لنفس الشعب

أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم الخميس، زيارة إلى باحات الحرم القدسي بمناسبة صيام تيشا بآف الذي يتوافق مع ذكرى خراب الهيكل وفقا للتأريخ اليهودي. قال بن غفير: "في هذا اليوم، في هذا المكان، من المهم دائمًا أن نتذكر – أننا جميعًا إخوة سواء كنا من اليمين أو اليسار، متدينين أو علمانيين. نحن جميعًا ننتمي لنفس الشعب. الوحدة مهمة، المحبة لإسرائيل مهمة.

يعرف عن وزير الأمن القومي تمسكه الحازم بإجراء هذه الزيارات بدوافع ايديولوجية دينية وهو يجر وراءه عاصفة من الإدانات جراء هذه الخطوة لا سيما أنه يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل بوصفه وزيرا في الحكومة وليس مجرد شخص عادي أو عضو في المعارضة.

في شهر كانون الثاني من العام الفائت، دخل بن غفير باحات الحرم بالرغم من كافة التحذيرات من بينها تحذير رئيس المعارضة اليوم يائير لابيد الذي قال: "لا يجوز أن يدخل ايتامار بن غفير الى ساحة الحرم القدسي، فهذا استفزاز سيولد العنف ويعرض حياة تالناس للخطر كما ستنجم عنه إراقة للدماء. بالرغم من أن بيبي ضعيف عليه هذه المرة أن يقف ويقول له أنت لن تزور ساحات الحرم القدسي منعا لسقوط ضحايا". وكانت تلك أول زيارة يجريها بن غفير للحرم القدسي بمرافقة الشرطة، بوصفه وزيرا للأمن القومي.

وعقب توم نيدس سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حينه على زيارة بن غفير لباحات الحرم القدسي بالقول إن بلاده أوضحت لحكومة إسرائيل أنها تعارض كل خطوة من شأنها أن تمس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.