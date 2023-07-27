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الضفة الغربية: اعتقالات ومصادرة أسلحة خلال عمليات استباقية ووقائية للجيش الإسرائيلي والمخابرات

i24NEWS

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جنود إسرائيليون خلال عملية أمنية في الضفة الغربية
IDF Spokespersonجنود إسرائيليون خلال عملية أمنية في الضفة الغربية

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي باندلاع أعمال شغب عنيفة في مدينة قلقيلية خلال عمليات استباقية ووقائية ألقى خلالها المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة

اعتقلت القوات الإسرائيلية معززة بمقاتلين في الجهاز الأمني وحرس الحدود ستة مطلوبين في بلدات حلحول ودورة والفوار ومخيم العروب. وفي مدينة الخليل ألقى الجنود القبض على مطلوبين إضافيين وصادروا مسدسين تم العثور عليهما بحوزة الموقوفين.

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وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي باندلاع أعمال شغب عنيفة في مدينة قلقيلية خلال عمليات استباقية ووقائية ألقى خلالها المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه القوات التي ردت بإطلاق النار في الهواء وبوسائل تفريق المتظاهرين كما تمت الإشارة إلى رصد إصابات والحادث قيد المراجعة.

انتشرت القوات كذلك في مخيم عقبة جبر حيث اعتقلت مطلوبًا آخر. وأثناء النشاط ألقى مجموعة شبان الحجارة على القوات التي ردت بوسائل تفريق الشغب.

وفي بلدة الرام أطلق مجموعة شبان مفرقعات نارية ورشقوا الحجارة باتجاه القوات التي ردت بوسائل تفريق الشغب. وفي بلدة بدو عثرت القوات على بندقية من طراز "كارلو" وخراطيش تمت مصادرتهم. وأثناء النشاط ألقى المشتبه بهم الحجارة على القوات التي ردت بوسائل تفريق الشغب.

تم نقل المشتبه بهم والأسلحة إلى قوات الأمن للتحقيق معهم، وفق البيان وسط التأكيد على عدم وقوع إصابات. 

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