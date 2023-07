كتيبة العياش في جنين: "تمكنا من قصف مستوطنة رام أون قرب جنين بصاروخ قسام 1 رداً على زيارة بن غفير للأقصى"

أصدرت كتيبة العياش التابعة لكتائب القسام في جنين بيانا قالت فيه: "تمكنا من قصف مستوطنة رام أون في منطقة جنين بصاروخ قسام 1 رداً على عدوان الاحتلال والمستوطنين على الأقصى".

يشار إلى أن وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير ترأس صباح اليوم الخميس، مجموعة من المستوطنين وتوجه لزيارة في باحات الأقصى في ذكرى خراب الهيكل وفق التأريخ اليهودي.