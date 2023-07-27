كتيبة العياش في جنين: "تمكنا من قصف مستوطنة رام أون قرب جنين بصاروخ قسام 1 رداً على زيارة بن غفير للأقصى"

أصدرت كتيبة العياش التابعة لكتائب القسام في جنين بيانا قالت فيه: "تمكنا من قصف مستوطنة رام أون في منطقة جنين بصاروخ قسام 1 رداً على عدوان الاحتلال والمستوطنين

أصدرت كتيبة العياش التابعة لكتائب القسام في جنين بيانا قالت فيه: "تمكنا من قصف مستوطنة رام أون في منطقة جنين بصاروخ قسام 1 رداً على عدوان الاحتلال والمستوطنين على الأقصى".

يشار إلى أن وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير ترأس صباح اليوم الخميس، مجموعة من المستوطنين وتوجه لزيارة في باحات الأقصى في ذكرى خراب الهيكل وفق التأريخ اليهودي.

https://twitter.com/i/web/status/1684472223699009537 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأفيد أن الجيش الإسرائيلي يقيّم تلك الادعاءات ويفتش المنطقة، فيما يحذر المتحدث باسم قرية رام أون التعاونية الت يتبعد 8 كيلومترات عن مدينة العفولة من أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قديمة.

يتبع....