الجيش الأمريكي: مقذوف ناري روسي يصيب طائرة مسيرة أمريكية ألحق بها أضرارا بالغة في سماء سوريا

“أصاب مقذوف ناري روسي الطائرة (المسيرة) الأمريكية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة، لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعا

قال الجيش الأمريكي في بيان، إن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا “بالغة” بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا، في أحدث ضربة قريبة المدى تنفذها طائرة عسكرية روسية في المنطقة، وأضاف “أصاب مقذوف ناري روسي الطائرة (المسيرة) الأمريكية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة، لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها”.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن "السبب الذي دفع روسيا لتصعيد تحركاتها العدوانية في الأجواء السورية لا يزال غير معروف" وأشاروا إلى أن "الطائرات الروسية زادت خلال الأشهر المنصرمة من وتيرة مواجهاتها الخطرة مع الطائرات العسكرية الأمريكية فوق سوريا، حيث تنتشر قوات من البلدين"

وفي السياق قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي في وقت سابق من هذا الشهر “هناك زيادة طفيفة في هذه (التحركات) لكن لن أبالغ في تقديرها كثيرا. أعتقد أن قواتنا لديها قواعد اشتباك مناسبة وسلطات للدفاع عن نفسها”.