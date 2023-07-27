اليونان: نشوب حريق كبير قرب العاصمة أثينا

177 حريق غابات اندلع في شتى أرجاء اليونان خلال الأيام الثلاثة الماضية. ولقي طياران 34 و 27 عاما، حتفهما أمس الأول الثلاثاء

واصل رجال الإطفاء وأفراد الشرطة ومتطوعون، وسكان من منطقة ماجنيسيا بوسط اليونان، اليوم الخميس، مكافحة حريق ضخم اندلع في بلدة فيليستينو، وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن الحريق أودى بحياة شخصين، لم يتمكنا من الفرار.

وقالت دائرة الإطفاء إنه لم ترد تقارير فورية بشأن وجود أشخاص محاصرين داخل مباني أحد المصانع، إلا أنه قد تم العثور على جثتي شخصين لقيا حتفهما بسبب الحرائق المستعرة في المنطقة المحيطة

وأوضح بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن القتيلين رجل وامرأة وقدم تعازيه فيهما.وأضاف ماريناكيس أن 177 حريق غابات اندلع في شتى أرجاء اليونان خلال الأيام الثلاثة الماضية. ولقي طياران 34 و 27 عاما، حتفهما أمس الأول الثلاثاء إثر تحطم طائرة إطفاء الحرائق التي كانا على متنها خلال مهمة فوق جزيرة إيفيا اليونانية.

ودعت السلطات سكان منطقة فولوس إلى البقاء داخل منازلهم لتجنب خطر استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق.ويظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا للغاية، في ظل توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، بحسب الدفاع المدني ومكتب الأرصاد الجوية في البلاد.

وبحسب بيانات برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس)، احترقت في اليونان مساحات من الأراضي هذا العام فقط تتجاوز المتوسط السنوي على المدى الطويل، رغم أن موسم الصيف الحار والجاف أمامه فترة طويلة حتى ينتهي.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن رجلا عثر على جثته في إيفيا الثلاثاء كان فقد قبل يومين من اندلاع الحرائق ولم يعد يعتبر ضحية لاندلاعها.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية للأرصاد الجوية إنهما أصبحتا تمتلكان ما يكفي من المعطيات لإعلان شهر تموز-يوليو 2023 "أحرّ شهر تمّ تسجيله على الأطلاق".