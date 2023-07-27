الضفة الغربية: اكتشاف نفق "للاستخدام العسكري" في جنين

عثر الجيش الإسرائيلي على حطام صاروخ في الضفة الغربية، زعمت مجموعة فلسطينية من منطقة جنين، محسوبة على حركة حماس، أنها أطلقت، صباح اليوم الخميس، صاروخا باتجاه بلد

تم الكشف، اليوم الخميس، عن مقطع فيديو لنفق طوله عشرات الأمتار تم حفره تحت مخيم جنين للاجئين، ويبدو أنه نفق للاستخدام العسكري بشكل أساسي، وكان الجيش الإسرائيلي قد حدد بالفعل مساحات تحت الأرض في المخيم خلال العملية الأخيرة، لكنها كانت أصغر.

في وقت سابق من، اليوم الخميس، عثر الجيش الإسرائيلي على حطام صاروخ في الضفة الغربية، زعمت مجموعة فلسطينية من منطقة جنين، محسوبة على حركة حماس، أنها أطلقت، صباح اليوم الخميس، صاروخا باتجاه بلدة إسرائيلية. وهذا هو خامس إطلاق نار تنفذه المجموعة استهدف بلدة رام أون في المجلس الإقليمي لجلبوع.

وتشهد المنطقة توترًا شديدًا منذ عدة أشهر ، بينما تتزايد الهجمات ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين ، لا سيما في الضفة الغربية.

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