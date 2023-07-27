السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة:"مطلب إعادة الملايين من أحفاد اللاجئين هو مطلب لمحو حق الشعب اليهودي في تقرير المصير"

لى مدى السنوات الماضية، أصبحت جنين ومخيم اللاجئين على وجه الخصوص ... بؤرة للنشاط الإرهابي، إنه مكان تحكمه منظمات إرهابية محددة مثل حماس والجهاد الإسلامي

انتقد السفير الإسرائيلي لدة الأمم المتحدة غلعاد إردان، اليوم الخميس، "الفلسطينيين والأمم المتحدة لإدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين" وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال"دعني أكون واضحًا: لا يوجد حق عودة كلكم تعرفون هذا، إن مطلب إعادة الملايين من أحفاد اللاجئين هو مطلب لمحو حق الشعب اليهودي في تقرير المصير وهذا لن يحدث أبدًا ".

واشار غلعاد إردان إلى أهمية اليوم، التاسع من آب /أغسطس، "إنه أتعس يوم في التقويم اليهودي، إنه يوم حداد مهيب، يوم صوم وصلاة نحتفل خلاله بذكرى تدمير كلا معبدينا ... اليوم يمكن لليهود فقط الصلاة في الهيكل الوحيد المتبقي من الهيكل - حائط المبكى. ولكن، الحمد لله، عادت السيادة اليهودية مرة أخرى إلى الوطن اليهودي وقبل كل شيء، إلى القدس، عاصمتنا الأبدية ".

وفي سياق خطابه تحدث غلعاد إردان عن العملية العسكرية في جنين، قائلا "على مدى السنوات الماضية، أصبحت جنين ومخيم اللاجئين على وجه الخصوص ... بؤرة للنشاط الإرهابي، إنه مكان تحكمه منظمات إرهابية محددة مثل حماس والجهاد الإسلامي. إنه المكان الذي تم فيه التخطيط والتنفيذ للعديد من الهجمات الإرهابية المميتة الأخيرة - أكثر من 50 - وهي مدينة ملجأ للإرهابيين الهاربين ... لذا ، أسأل ، ماذا ستفعل؟ ... أي خبير عسكري سيفعل أقول لك أن هذا إنجاز رائع يتحدى كل الصعاب" وتابع"تفعل إسرائيل كل ما في وسعها من أجل تجنب الأضرار الجانبية والخسائر في صفوف المدنيين ... لذا، تخيلوا صدمتي عندما، بدلاً من الثناء على إسرائيل لاقتلاع الإرهابيين بدقة متناهية، أدان الأمين العام إسرائيل فقط، وجعل الادعاءات منفصلة تمامًا عن الواقع. وبدلاً من توجيه اللوم إلى المنظمات الإرهابية لاستغلالها الفلسطينيين الأبرياء وقتل الإسرائيليين ، انتقد إسرائيل لدفاعها عن نفسها ".

وأشار إردان إلى وجود مخيمات للاجئين في السلطة الفلسطينية، متسائلا "كيف يمكن أنه بعد عقود عديدة لا تزال هناك مخيمات للاجئين داخل المدن الفلسطينية؟، هل توقفتم يومًا لتسألوا أنفسكم لماذا أحفاد أحفاد اللاجئون الفلسطينيون ما زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين؟ لماذا لم يتم دمجهم في المجتمع الفلسطيني؟ ما هو سبب ذلك؟ نحن نتحدث عن مخيمات في المدن الفلسطينية! إذا كان الهدف الرئيسي للسلطة الفلسطينية هو حقًا إقامة دولة مستقلة، فإن الجيل الثاني والثالث من اللاجئين سيعيشون في مدن فلسطينية عادية وليس في مخيمات. لكن هذا ليس هدف الفلسطينيين. هدفهم إبادة الدولة اليهودية. وأحد أسلحتهم لتحقيق هذا الهدف هو غسل أدمغة الفلسطينيين جيلاً بعد جيل بأن المدن الفلسطينية ليست ولن تكون منازلهم. بعد كل شيء، هم لا يزالون لاجئين وطنهم في المدن الإسرائيلية مثل حيفا وطبريا والعديد من المدن الأخرى ".

وأفاد غلعاد إردان أنه "إذا كانت الأمم المتحدة قد ساعدت في جهود الضغط على حماس لإعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي هادار غولدين وأورون شاؤول ومدنيين إسرائيليين، أفيرا منغستو وهشام السيد، اللذان احتجزتهما المنظمة الإرهابية، كان بإمكانه المساعدة في تحسين أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة"