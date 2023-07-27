وزارة الخارجية الإسرائيلي للدبلوماسيين: يجب الامتناع عن إبداء الرأي السياسي

"الامتناع عن إبداء الرأي في القضايا السياسية أو السياسية"

بعد التصريحات السياسية لدبلوماسيين وموظفين اسرائيليين، نشرت وزارة الخارجية برئاسة إيلي كوهين اليوم (الخميس) تعليمات لجميع الموظفين في إسرائيل وفي الخارج "ما يجب فعله وما لا يجب فعله" على الشبكات الاجتماعية بما في ذلك مطلب "الامتناع عن إبداء الرأي في القضايا السياسية أو السياسية"، أو نشر آراء على مواقع التواصل، وإبداء الإعجاب وما شابه ذلك.

ونشر التعليمات رئيس شعبة الدبلوماسية الرقمية ديفيد سارانجا، بعد أن تم توبيخ نائبة سفارة إسرائيل في باريس رونيت بن دور مؤخرًا بعد أن روجت لدعوات ضد الحكومة على حسابها على موقع تويتر، وهو حساب رسمي للوزارة.

يشار إلى أن نائب السفير بن دور ليس وحدها، من ناحية أخرى، هاجمت نوجا أربيل الباحثة في مركز البحوث السياسية بوزارة الخارجية بشدة قادة الاحتجاج عبر حسابها على تويتر.