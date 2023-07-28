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غانتس: "إذا لم يمتثل نتنياهو لقرار المحكمة فسيفقد شرعيته في الحكم"

i24NEWS

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عضو الكنيست بيني غانتس في مناقشة وتصويت على مشروع قانون المعقولية في قاعة الجمعية في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، 23 يوليو ، 2023
Yonatan Sindel/Flash90عضو الكنيست بيني غانتس في مناقشة وتصويت على مشروع قانون المعقولية في قاعة الجمعية في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، 23 يوليو ، 2023

" اذا لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب آخر، حكم المحكمة، فسيقوم بانقلاب من شأنه أن يغيّر طبيعة النظام في إسرائيل"

أشار رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، اليوم (الجمعة)، إلى كلام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة سي إن إن، والتي بموجبها لن يتعهد باحترام قرار المحكمة بشأن الغاء قانون "بند المعقولية".

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وقال أنه "في أي بلد ديمقراطي، يحترم رئيس الوزراء قرارات المحاكم ويتصرف وفقًا لها مهما اختلف معها. وعليه، اذا لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب آخر، حكم المحكمة، فسيقوم بانقلاب من شأنه أن يغيّر طبيعة النظام في إسرائيل، الأمر الذي سينفي شرعيته للبقاء في منصبه".

وأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعقد جلسات الاستماع ضد التعديل الذي أقرته الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، حول تقليص بند المعقولية والشكوى ضد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، خلال شهر أيلول / سبتمبر أي بعد عطلة البرلمان الصيفية.

أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.

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