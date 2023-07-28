شعبة الاستخبارات العسكرية لنتنياهو: "الأعداء يدركون فرصة تاريخية بسبب الأزمة الإسرائيلية"

"الأعداء يدركون فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة، بعد الأزمة الهائلة في إسرائيل، التي لم يروها من قبل"

حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر وشخصي عدة مرات، من العواقب الأمنية الخطيرة الجديدة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة. تم إرسال ما لا يقل عن أربعة خطابات استثنائية بكل المقاييس إلى نتنياهو، آخرها في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من الموافقة على التشريع في الكنيست. جاء هذا بحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" صباح الجمعة.

وجاء في الرسالة أن "الأعداء يدركون فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة، بعد الأزمة الهائلة في إسرائيل، التي لم يروها من قبل".

حذر كبار المسؤولين في إدارة المخابرات من أن الضرر ليس فوريًا فحسب، بل قد يكون له عواقب بعيدة المدى. وفقًا لتحليل الجيش الإسرائيلي، فإن أعداء إسرائيل مثل إيران وحزب الله يقسمون الردع الإسرائيلي إلى أربع أرجل، وقد تم إضعافهم جميعًا: قوة الجيش الإسرائيلي؛ التحالف مع الأمريكيين. اقتصاد قوي وتماسك داخلي عالي.

ينظر إلى الأزمة السياسية بالنسبة الأمريكيين على أنها خطيرة للغاية وستكون لها آثار طويلة المدى. فيما يتعلق بجهوزية الجيش، تدرك شعبة المخابرات أن الإيرانيين وحزب الله يراقبون عن كثب أزمة نظام الاحتياط والأضرار التي لحقت بالنظم الحيوية للجيش. وأن صيف 2023 في إسرائيل، كما يراه أعداء اسرائيل، هو نقطة ضعف تاريخية.

ورصدت "أمان" أن إيران وحزب الله يتابعان عن كثب الأزمة في صفوف قوات الاحتياط الإسرائيلية والمس بكفاءات الوحدات المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وأنهما ينظران إلى صيف العام 2023 على أنه "نقطة ضعف تاريخية". وبحسب "أمان"، فإن الردع الإسرائيلي تراجع بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قدم لنتنياهو خلال لقائهما، الإثنين الماضي، معلومات تدعم تحليل "أمان".

وبحسب ما نشرت "يديعوت أحرونوت" أن كفاءات الجيش الإسرائيلي كاملة حاليا، "خلافا لتقارير كهذه أو تلك" نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفي حال تراجع هذه الكفاءات فإنه سيستغرق أسابيع وسيكون تدريجيا.