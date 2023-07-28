مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيليّ يستقيل من منصبه بسبب خطة "التعديلات القضائية"

" الخلاف الذي وصلنا إليه اليوم لا يسمح لي بمواصلة ممارسة مسؤولياتي بشكل صحيح"

أبلغ المدير العام لوزارة التربية والتعليم اساف تسيلال وزير التربية والتعليم يوآف كيش بقراره بالاستقالة من منصبه في الوزارة، احتجاجًا على التشريع الأحادي الجانب المتعلق بجهاز القضاء.

وقال تسيلال "أكتب إليكم وأنا على وشك البكاء، لم أنتمِ يومًا إلى جانب أو آخر، ولا أختار جانبًا حتى اليوم. نظام التعليم مملوك للدولة ويجب الحفاظ عليه، ولكن الخلاف الذي وصلنا إليه اليوم لا يسمح لي بمواصلة ممارسة مسؤولياتي بشكل صحيح ".

ومن جهته، وافق وزير التربية والتعليم يوآف كيش على طلب المدير العام اساف تسيلال بإنهاء منصبه، وأعلن أنه اختار مدير لواء القدس مئير شمعوني لشغل هذا المنصب. وقال كيش، "الوزارة تواصل أنشطتها المكثفة للتحضير لبدء العام الدراسيّ القادم، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع ".