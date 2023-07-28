نتنياهو بعد عدم التزامه بالانصياع للمحكمة العليا: الحكومات تحترم دائما قرارات المحاكم

المحكمة العليا، التي لم تصدر أمرًا مؤقتًا ضد القانون ستناقش الالتماسات ضده في سبتمبر\ ايلول القادم

أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الضجة الكبيرة التي بدأت بعد تصريحاته في وسائل الإعلام العالمية، والتي لم يلتزم خلالها باحترام حكم المحكمة العليا إذا قام بإلغاء "بند المعقولية".

وزعم نتنياهو أن "الحكومات الإسرائيلية تحترم دائما قرارات المحكمة، والمحكمة تعتبر نفسها دائما خاضعة لقوانين أساس وتعمل بحسبها مثل الدستور"

وأضاف نتنياهو "مثل غالبية المواطنين الإسرائيليين، اعتقد أنه من الضروري الاستمرار في الحفاظ على هذين المبدأين معًا".

قال نتنياهو الليلة الماضية خلال مقابلة مع شبكة CNN بعد سؤاله عما إذا كان سيمتثل لحكم محكمة العدل العليا في حالة إبطال "بند المعقولية" إنه "يأمل ألا تصل الأمور إلى ذلك".

نتذكر أنه تم تقديم عدة التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد إلغاء بند المعقولية - وتقرر يوم أمس في المحكمة أن دخول القانون حيز التنفيذ لن يتأخر بعد أن اجتاز القراءة الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها يوم الاثنين الماضي.

ولكن المحكمة العليا، التي لم تصدر أمرًا مؤقتًا ضد القانون ستناقش الالتماسات ضده في سبتمبر\ ايلول القادم.

وأشار نتنياهو إلى إلغاء سبب المعقولية ومعناه ، وزعم "نريد محكمة مستقلة لا محكمة لها كل الصلاحيات. وهذا هو التعديل الذي نجريه".

واعترف نتنياهو بأن القانون أحدث ضجة في إسرائيل، أو على حد تعبيره "أثار نقاشا كبيرا". وقال: "لا أريد التقليل من ذلك. كما أنني لا أريد التقليل من مخاوف الناس، لأن العديد منهم وقعوا في" دوامة من الخوف "." كما هو الحال في جميع المقابلات التي أجريها مع وسائل الإعلام الدولية، سأواصل توضيح أن "إسرائيل ستبقى ديمقراطية".

يشار الى ان الاستخبارات الإسرائيلية حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من العواقب الأمنية للتعديلات القضائية وأثرها على مستقبل إسرائيل وقوة ردعها لأعدائها، في حين تمسك نتنياهو بالتعديلات نافيا سعيه لإضعاف المحكمة العليا.