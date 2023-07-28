الضفة الغربية: محاولة هجوم دهس في قرية حوارة واعتقال المشتبه به

"جنود الجيش الإسرائيلي بدأوا مطاردة المشتبه به وألقوا القبض عليه وتم نقله إلى قوات الأمن لمزيد من الاستجواب"، مضيفا أنه "لم تقع إصابات بين الإسرائيليين"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، "قبل فترة قصيرة، اقتحم مشتبه به نقطتي تفتيش للجيش الإسرائيلي بالقرب من حوارة، ورد الجنود الذين كانوا في الموقع بإطلاق النار على السيارة"وتابع إن "جنود الجيش الإسرائيلي بدأوا مطاردة المشتبه به وألقوا القبض عليه وتم نقله إلى قوات الأمن لمزيد من الاستجواب"، مضيفا أنه "لم تقع إصابات بين الإسرائيليين"

ووقعت محاولة هجوم دهس بالقرب من قرية حوارة بالضفة الغربية، حيث انطلقت سيارة تحمل لوحات فلسطينية مسرعة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية وهربت عندما أطلق الجنود أعيرة نارية تحذيرية.

والإثنين المنصرم، أطلق فلسطينيون النار على حافلة مدنية إسرائيلية في حوارة، ولم يسفر الحادث عن وقوع اصابات بل تضرر السيارة فقط.

كانت حوارة بؤرة ساخنة للعمليات العدائية الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث قتل أو جرح العديد من السائقين الإسرائيليين في المنطقة، الذين أجبروا على المرور عبر القرية للوصول إلى أجزاء أخرى من البلاد.