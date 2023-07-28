تركيا والأردن والمغرب يدينون "الاقتحام الاستفزازي وأشكال التصعيد" لإيتمار بن غفير للمسجد الأقصى وباحاته

تركيا"عدم السماح بمثل هذه الاستفزازات التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى ووضعه التاريخي المستند إلى القانون الدولي

أدانت دول الأردن وتركيا والمغرب، أمس الخميس، تمادي بعض المسؤولين في الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية في اقتحام المسجد الأقصى وباحاته، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى، وانتهاك حرمته وممارسات المتطرفين تمثل خطوة استفزازية وخرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"وشدد على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة"، محذرًا من استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها تهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف.

ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان بشدة، الخميس، "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حراسة مشددة" ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى "عدم السماح بمثل هذه الاستفزازات التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى ووضعه التاريخي المستند إلى القانون الدولي"وقال: "ندين بشدة الاقتحام الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية"

وفي السياق أعرب مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب "أدان تمادي بعض المسؤولين الإسرائيليين في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة بعض المتطرفين من اتباعهم"مؤكدا على أنه "من منطلق المواقف الثابتة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة الى تقويض جهود التهدئة، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز".

وكانت البحرين قد أعلنت، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيليّ إيلي كوهين الذي كان من المفترض أن يصل إلى البلاد الأسبوع المقبل. رسمياً، برر البحرينيون التأجيل بالقول إن الملك لن يكون في البلاد الأسبوع المقبل ولن يتمكن من مقابلة الوزير، لكن يُعتقد أن السبب الحقيقي لذلك هو دخول وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى الحرم القدسي، الأمر الذي أثار إدانات شديدة في العالم العربي.