تحليل: كيف يؤثر إلغاء بند المعقولية على السيرورة السياسية في إسرائيل؟

حجة المعقولية، هي ذريعة أو حجة، يستند إليها قضاة المحكمة العليا والمركزية في إسرائيل، من أجل إلغاء مراسم أو تعيينات أصدرها منتخبو الجمهور في البلاد

تشهد إسرائيل في هذه الفترة، أكبر انقسام سياسي حاد تعيشه منذ تأسيسها، يُحذّر قادة الأجهزة الأمنية سابقًا، من تدهوره إلى حرب أهلية. لكن هذا الانقسام، سيدخل مرحلة جديدة، بعدما بادرت الحكومة، إلى تمرير أحد البنود الرئيسية، في خطة التعديلات المثيرة للجدل، التي تريد إجراؤها على سلك القضاء. عبر تشريع هذا البند كقانون في الكنيست. ولعل من أبرز أسباب تصعيد الانقسام، هو تشريع القانون بشكل أحادي الجانب، أي قبل التوصل إلى نص مُتفق عليه مع المعارضة.

هذا القانون، هو قانون إلغاء حجة المعقولية. علمًا أن بنود الخطة تشمل ثلاثة بنود أخرى: فقرة التغلّب، تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات.

حجة المعقولية، هي ذريعة أو حجة، يستند إليها قضاة المحكمة العليا والمركزية في إسرائيل، من أجل إلغاء مراسم أو تعيينات أصدرها منتخبو الجمهور في البلاد: من الحكومة وحتى السلطات المحلية. إلا أن إلغاء قرارات الحكومة وتعييناتها من قبل القاضي، لا يأتي بحجة عدم دستوريته أو بحجة عدم سلامته. إنما بحجة عدم "معقوليته". والمعقولية هنا، قيمة فضفاضة وواسعة، تعتمد على شخص القاضي نفسه. فيكفي أن يكون المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة أو الوزير أو حتى رئيس البلدية، يفتقر إلى التوازن، أو الموضوعية أو الاستقامة أو التناسب، حتى يتم إلغاؤه.

وما يجعل الحجة مثيرة للجدل، أنها غير مكتوبة على الإطلاق، في كتاب القوانين الإسرائيلي. فقد استنبطها رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا أهرون براك، عام 1980 من روح إحدى القوانين، وليس من نصه. فالحجة عمليًا، ثمرة قياس واجتهاد، وتفسير النصوص الدستورية والقانونية، وعدم الالتزام بنص القانون، كما شرّعه السياسيون في البرلمان، أصدروه في الحكومة. فالنقاش في صلبه نقاش دستوري بين السلطة القضائية (المحكمة) من جهة، والسلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان-الكنيست) من جهة أخرى، على الصلاحيات. صلاحيات متداخلة، وليست واضحة، لغياب دستور مكتوب في إسرائيل.

لكن النقاش الدستوري بين السلطات الثلاث، تحوّل إلى نقاش سياسي، حين انتقل إلى داخل الكنيست بين الأحزاب- اليمين واليسار. فاليمين يريد وضع حد لصلاحيات القاضي، ويجعله يلتزم بنص القانون كما هو، مثلما شرّعه السياسيون في البرلمان، أو أصدروه في الحكومة. لا أن يستنبط ويجتهد ويقيس ويُفسّر. فهذه أمور من صلاحيات السياسي، والقاضي وظيفته إصدار الأحكام القضائية فقط، وفق نص القانون فقط. خصوصًا وأن القانون لم يُخوّله بذلك. أما اليسار، فيرفض هذه الوظيفة للقاضي، ويقول إنه ليس مجرد "رجلٍ آليٍ"، ينفّذ ما يُصدره السياسيون. محذّرين من تسييس القضاء والحد من استقلاليته، في بلد ذو نظام حكم نيابي، تهيمن فيه السلطة التنفيذية على التشريعية (البرلمان-الكنيست). لتُعتبر السلطة القضائية، آخر خط دفاع عن الفرد، أمام الأغلبية. ثم إن من وظائف المحكمة، هي فرض رقابة على الحكومة، لضمان عدم احتكار القوة، بيد شخص أو سلطة.

وعادة ما يشتكي السياسيون من اليمين الإسرائيلي، بأن المحكمة تمنعهم عبر هذه الحجة "غير الدستورية والقانونية"، من تنفيذ سياساتهم، التي انتخبهم الشعب خصيصًا من أجلها. والديمقراطية هي حكم الشعب، "فكيف لموظفين غير منتخبين كالقضاة، أن يقرروا للشعب ومنتخبيه، ما هو معقول ولا هو غير معقول؟"، يتساءل اليمين. ليرد اليسار أن الديمقراطية هي ليست حكم الأغلبية فقط، بل حماية للأقلية وهي ليست ورقة في صندوق، بل مجموعة من القيم.

في هذه الفترة، راجت حجة المعقولية، حينما استندت عليها المحكمة، بإلغاء تعيين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لحليفه أريه درعي رئيس كتلة "شاس" النيابية، بمنصب وزير الداخلية ووزير الصحة. إذ أن تعيين درعي كان دستوريًا وقانونيًا. لكن القضاة رأوا أنه "غير معقول، لأنه مُدان بالتهرّب الضريبي". وانصاعت الحكومة لأمر المحكمة، وتم إقالة درعي من منصبه. وتتهم المعارضة اليسارية الحكومة بإلغاء حجة المعقولية، من أجل إعادة توزير درعي. كما تتهمها بسن القانون، من أجل إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.

إلغاء الحجة، سيفتح الباب بدون شك، للتعيينات السياسية وغير المناسبة في المناصب المهنية. إذ عبّر الحقوقيون عن خشيتهم، من اتخاذ رؤساء الحكومة والوزراء، قرارات تعسفية، دون حسيب أو رقيب. ذلك أنهم يهيمنون على السلطة التشريعية، والسلطة القضائية ممنوع من إبداء الرأي.