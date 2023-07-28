مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بعمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة

"نحض الكويت وسنغافورة على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام"

نددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالإعدامات التي نفّذتها كل من الكويت وسنغافورة مؤخرا ودعت البلدين لوقف تطبيق العقوبة، وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماغانغو في بيان "نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نُفّذت هذا الأسبوع في الكويت وسنغافورة ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف"وتابع "نحض الكويت وسنغافورة على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام"

جاء ذلك بعد ان أعدمت سنغافورة، اليوم الجمعة، شنقا مواطنة تبلغ 45 عاما دينت بتهريب المخدرات، في أول عملية إعدام لامرأة في البلاد منذ نحو 20 عاما، وفق ما أفاد مسؤولون، في ما أعدمت الكويت خمسة أشخاص، أمس الخميس، بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا العام 2015 وأودى ب 26 شخصا وتبناه تنظيم"داعش" وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.