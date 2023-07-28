رئيس السلطة الفلسطينية يزور القاهرة غدا السبت لحضور اجتماع الفصائل لبحث "اتفاق لإنهاء الانقسام"

لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصال

تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من المتوقع أن يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، غدا السبت، إلى القاهرة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والمقرر عقده صباح الأحد الوشيك.

وأعلن سفير السلطة الفلسطينة دياب اللوح لدى مصر، أن "محمود عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية"

وأشارياب اللوح إلى أن "اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيفتتح، صباح الأحد الوشيك، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة"

وكان رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، قد التقى، السبت المنصرم، وفدا من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" برئاسة جميل مزهر نائب الأمين العام، حيث تم استعراض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وأهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

وفي السياق كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، قد أكد مشاركة الحركة في اجتماع القاهرة، مشددا على "ضرورة الخروج بنتائج واضحة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية، وتوحيد الصف الفلسطيني"

.