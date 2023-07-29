إسرائيل: المتظاهرون يخططون لإحتجاجات حاشدة للأسبوع الثلاثين

وشهدت مظاهرة حاشدة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب الخميس الماضي مشاركة الشرطة بقوة وانتهت حوالي منتصف الليل دون وقوع حوادث كبيرة.

تستعد حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي للحكومة لتظاهرات حاشدة مساء اليوم السبت، بعد أن أقرت حكومة نتنياهو المتشددة قانونًا مثيرًا للجدل للحد من المراجعة القضائية للقرارات الحكومية والوزارية، وهو الأول في سلسلة من التشريعات المقترحة من شأنها أن تعيد تشكيل القضاء بشكل جذري.

وأثار تمرير قانون المعقولية الاثنين الماضي، احتجاجات غاضبة والتي قوبلت برد غير مسبوق من قبل رجال الشرطة، مما أثار اتهامات ضد الشرطة أن تصرفاتها وحشية واستخدامت القوة المفرط .

وشهدت مظاهرة حاشدة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب الخميس الماضي مشاركة الشرطة بقوة وانتهت حوالي منتصف الليل دون وقوع حوادث كبيرة.

ويخطط المتظاهرون اليوم السبت لمسيرة حاشدة من محطة القطار الرئيسية في تل أبيب إلى شارع كابلان، وستبدأ في الساعة 8 مساءً بتوقيت إسرائيل.

سيجتمع المتظاهرون أيضا خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت ابتداء من الساعة 7:15 مساءا مثل الأسابيع الـ 29 السابقة من الاحتجاجات المستمرة، من المقرر أن يتم التخطيط لتجمعات وتجمعات أخرى في حوالي 150 موقعًا آخر في جميع أنحاء البلاد أيضًا.