نصر الله يحذر إسرائيل من "تفادي أي حماقة" في مهاجمة لبنان أو حزب الله

وأضاف نصر الله في خطاب متلفز في كلمته في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، قال نصر الله إن "لبنان يتعرض للهجوم" على حدوده الجنوبية،

حذر زعيم حزب الله حسن نصر الله، اليوم السبت، القادة الإسرائيليين بـ "تفادي من أي حماقة" في مهاجمة لبنان أو المنظمة المدعومة من إيران، وقال إن "المقاومة لن تتهاون ولن تتخلى عن مسؤولياتها في الحماية أو الردع، وستكون جاهزة لأي خيار، ولمواجهة أي خطأ أو حماقة".

وأضاف نصر الله في خطاب متلفز في كلمته في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، قال نصر الله إن "لبنان يتعرض للهجوم" على حدوده الجنوبية، مشيرا إلى أن "العدو مازال يحتل جزءا من ارضنا .. ويتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة على الحدود".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قام عناصر مسلحون من حزب الله يرتدون الزي العسكري بدورية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالقرب من مستوطنة "موشاف شتولا" في الجليل.

وتم إرسال الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لمنع وقوع أي حادث، في سياق حساس بشكل خاص بعد الأحداث الأخيرة على الحدود والأزمة السياسية الحالية في إسرائيل.

AP Photo/Mohammad Zaatari

هذه الحادثة الجديدة هي جزء من سياق التوترات المتزايدة على الحدود بين إسرائيل وحزب الله، والتي تميزت بشكل خاص بالبث الأخير لمجموعة مسلحة تحاكي هجومًا على الدولة اليهودية.