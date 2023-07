إسرائيل:نصب لافتة ضخمة وسط مدينة تل أبيب لإحياء ذكرى إياد الحلاق

نصبت لافتة لإحياء ذكرى اياد الحلاق، الشاب الفلسطيني من القدس الشرقية من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي قتل قبل ثلاث سنوات بنيران شرطي إسرائيلي من حرس الحدود، وكتب على اللافتة بالعبرية والعربية "آسفون يا إياد" و"مستقبلنا أن نعيش معا"، رحبت عائلة الحلاق بالمبادرة ومن المتوقع أن تأتي لمشاهدتها الأسبوع القادم.

وعلقت اللافتة بمساعدة أكثر من 1,370 شخص تبرعوا بتمويل جماعي، منظمة "محزقيم" التي قادت الحملة وتعليق اللافتة أوضحوا بحسب موقع "والا" إنه" تمت تبرئة الشرطي من أي ذنب، العائلة بقيت لوحدها مع الألم. لا يوجد عزاء يمكننا تقديمه للعائلة التي فقدت أعز ما لديها، لكننا نريد أن نظهر لهم بأننا نشعر بألمهم، لذلك توجهنا للجمهور الواسع بمساعدتنا لتعليق اللافتة الضخمة لإحياء ذكراه والتي ستظهر للدولة بأكملها -أننا نتذكر، نحن نتألم ونعتذر، ومن المفترض أن نعيش معا". على ضوء اهتمام متبرعين كثر، تنوي منظمة "محزكيم" إطلاق حملة تبرع جماعية جديدة لتعليق لافتة مشابهة في مدينة القدس.