وفود فلسطينية تصل إلى مصر لحضور اجتماع الفصائل لبحث "اتفاق لإنهاء الانقسام"

ومن المتوقع أن يصل اليوم السبت، الرئيس عباس، إلى القاهرة برفقة وفد من قيادة حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية.

سيعقد غدا الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا، دعا إليه الرئيس محمود عباس، قادة الفصائل المختلفة، لبحث الوضع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يصل اليوم السبت، الرئيس عباس، إلى القاهرة برفقة وفد من قيادة حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية.

وأعلن سفير السلطة الفلسطينة دياب اللوح لدى مصر، أن "محمود عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية"

وكان وصل بالأمس العديد من تلك الوفود إلى القاهرة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه حركة "حماس" حضورها للاجتماع، فإن حركة الجهاد الإسلامي لا زالت تربط مشاركتها بالإفراج عن مجموعة من كوادرها اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وسيركز اجتماع القاهرة على عدة قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني منها ملف الوحدة والمصالحة، والتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتكرر، ومحاولة وضع استراتيجية شاملة.