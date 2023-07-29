الجهاد الإسلامي يعلن أنه سيقاطع القمة في القاهرة بعد "استمرار الاعتقالات السياسية" في الضفة الغربية

"أي نتيجة يتم التوصل إليها في الاجتماع، والتي تعزز مقاومة شعبنا، سنكون أول من يرحب بها"

أعلن محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن تنظيمه قرر مقاطعة قمة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وذلك بسبب استمرار الآليات الأمنية الفلسطينية في تنفيذ "الاعتقالات السياسية" في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشدداً على أن "أي نتيجة يتم التوصل إليها في الاجتماع، والتي تعزز مقاومة شعبنا، سنكون أول من يرحب بها".

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الأحد، اجتماعًا فلسطينيًا، دعا إليه الرئيس محمود عباس، قادة الفصائل المختلفة، لبحث الوضع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المقرر أن يصل خلال ساعات اليوم السبت، الرئيس عباس، إلى القاهرة برفقة وفد من قيادة حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية.

وسيلتقي الرئيس عباس، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في لقاء سيبحث العديد من القضايا. وسيصل بالتزامن مع وصول الرئيس عباس، العديد من وفود الفصائل الفلسطينية التي تم دعوتها لحضور الاجتماع على مستوى الأمناء العامون.

وكان وصل بالأمس العديد من تلك الوفود إلى القاهرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت مقتل 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.