قائد المنطقة العسكرية المركزية الأميركية يزور الحدود المصرية مع غزة

الوفد الأميركي زار معبر رفح الرابط بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة

زار قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا، أمس الجمعة، الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، بحضور قائد الجيش الثاني الميداني المصري اللواء محمد ربيع.

وقالت مصادر محلية في محافظة شمال سيناء، إن الوفد الأميركي زار معبر رفح الرابط بين جمهورية مصر العربية، وقطاع غزة.

وأضافت أن الوفد الأميركي كان في ضيافة مكتب الجيش المصري داخل معبر رفح، فيما تجول قائد المنطقة العسكرية المركزية الأميركية في منطقة الحدود.

وأشارت إلى أنها الزيارة الأولى لمسؤول عسكري أميركي إلى محافظة شمال سيناء، وخصوصا منطقة الحدود مع قطاع غزة ومعبر رفح البري.

وكان الوفد الأميركي قد وصل مصر، قبل يومين، بعد إنهائه زيارة إلى إسرائيل، في ظل توتر العلاقة بين الجانبين في أعقاب عملية الجندي المصري محمد صلاح، والتي أدت قبل شهرين إلى مقتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.