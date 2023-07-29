عباس يصل مصر لترؤس اجتماع قيادة الفصائل الفلسطينية

ووصل مصر كذلك وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية، للمشاركة في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، السبت، إلى مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية، ليترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر. واستقبل عباس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وكادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع الرئيس مع نظيره المصري في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، لمواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.

ووصل مصر كذلك وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية، للمشاركة في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في ظل تصاعد الصراع الفلسطيني الاسلرائيلي خصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك. وتسعى حماس في هذا اللقاء إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة اسرائيل.حسب ما ذكر موقع الحركة.

وأعلن محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن تنظيمه قرر مقاطعة قمة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وذلك بسبب استمرار الآليات الأمنية الفلسطينية في تنفيذ "الاعتقالات السياسية" في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشدداً على أن "أي نتيجة يتم التوصل إليها في الاجتماع، والتي تعزز مقاومة شعبنا، سنكون أول من يرحب بها".