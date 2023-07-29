للأسبوع الـ30 على التوالي: مظاهرات في جميع انحاء إسرائيل ضد "الإصلاح القضائي" التي تروّج له الحكومة

أكثر من 130 الف متظاهر في تل أبيب احتجاجًا على خطة "التعديلات القضائيّة"

للأسبوع الثلاثين على التوالي يستمر النضال ضد خطة "التعديلات القضائيّة" الليلة (السبت)، احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على النظام القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديمقراطية. حيث خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في جميع أنحاء البلاد.

في المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب، يتظاهر نحو 130 الف متظاهر، تم إغلاق الطرق في جميع أنحاء المدينة من الساعة 5:00 مساءً، وفي الساعة 5:20 مساءً، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى تقاطع شارع السلام المركزي من الشمال والجنوب. في الساعة 18:00 بدأت مسيرة من شارع ديزنغوف إلى مركز الاحتجاج في كابلان.

ويقول معارضو القانون المثير للجدل إنه يحد من المراجعة القضائية للقرارات الحكومية والوزارية، وهو الأول في سلسلة من التشريعات المقترحة من شأنها أن تعيد تشكيل القضاء بشكل جذري.

وأثار تمرير قانون المعقولية يوم الإثنين الماضي، احتجاجات غاضبة، قوبلت برد غير مسبوق من قبل رجال الشرطة، مما أثار اتهامات ضد الشرطة بشأن تصرفاتها الوحشية واستخدامها القوة المفرط .

كانت حركة قوة كابلان الاحتجاجية قد أعلنت أول أمس الخميس “نظرا إلى أننا نواجه قوانين الديكتاتورية الجديدة، فإنه يتعين علينا التصعيد ونواصل ذلك. نطالب الجميع بالمجيء إلى هناك وإيضاح أننا سوف نعيد إسرائيل إلى دولة ديمقراطية!”.

ويعارض أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط أيضا القانون الجديد، وقد قالوا إنهم لن يقوموا بأداء الخدمة، مما يثير مخاوف من أن الجيش لن يكون جاهزا للعمل في حال اندلاع صراع مسلح. ويشكل الاحتياط جزءا كبيرا من الجيش الإسرائيلي.