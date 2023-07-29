في ظل تهديدات نصر الله: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الشمال، ونتنياهو يعقد جلسة خاصة

سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الشمالية كجزء من الاستعدادات لاستفزازات محتملة من قبل حزب الله

على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم (السبت)، الذي وجه تحذيرا لإسرائيل خشية أن "تتخذ خطوة غبية" قد تشعل الجبهة الشمالية، سيبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يوآف غالانت بخصوص التهديدات.

وسيُعرض على رئيس الوزراء عدد من السيناريوهات وتقييمات للوضع وصورة استخباراتية بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بالخيام المقامة في الأراضي الإسرائيلية. كان من المفترض أن تتم المناقشة الأسبوع الماضي - لكن تم تأجيلها بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى. في غضون ذلك، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الشمالية كجزء من الاستعدادات لاستفزازات محتملة من قبل حزب الله.

من المتوقع أن يقول الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي أن هناك خطر تصعيد متزايد في الشمال، وأن نصر الله يفسر ما يحدث في الساحة الداخلية الإسرائيلية على أنه "ضعف تاريخي".

من ناحية أخرى، يلاحظ الجيش الإسرائيلي حاليًا أن حزب الله غير معني بتصعيد واسع، والخيمة التي أقيمت لا تشكل خطورة أمنية. في غضون ذلك، وعلى خلفية الاضطرابات في الجيش الإسرائيلي، وعلى خلفية قضية عدم الظهور بسبب استمرارالتشريعات القضائية، عقد منتدى الدفاع للجيش الإسرائيلي أمس مناقشة خاصة تناولت الأزمة في الجيش الإسرائيلي.

حذر زعيم حزب الله حسن نصر الله، اليوم السبت، القادة الإسرائيليين بـ "تفادي من أي حماقة" في مهاجمة لبنان أو المنظمة المدعومة من إيران، وقال إن "المقاومة لن تتهاون ولن تتخلى عن مسؤولياتها في الحماية أو الردع، وستكون جاهزة لأي خيار، ولمواجهة أي خطأ أو حماقة".