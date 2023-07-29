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  • في ظل تهديدات نصر الله: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الشمال، ونتنياهو يعقد جلسة خاصة

في ظل تهديدات نصر الله: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الشمال، ونتنياهو يعقد جلسة خاصة

i24NEWS

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حسن نصر الله يعلن ان ناقلة المازوت الايرانية الاولى تنطلق خلال ساعات من ايران 19 اب 2021
Abir AL AHMAR, Kamal MEHANNA / AFPTV / AL MANAR / AFPحسن نصر الله يعلن ان ناقلة المازوت الايرانية الاولى تنطلق خلال ساعات من ايران 19 اب 2021

سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الشمالية كجزء من الاستعدادات لاستفزازات محتملة من قبل حزب الله

على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم (السبت)، الذي وجه تحذيرا لإسرائيل خشية أن "تتخذ خطوة غبية" قد تشعل الجبهة الشمالية، سيبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يوآف غالانت بخصوص التهديدات. 

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وسيُعرض على رئيس الوزراء عدد من السيناريوهات وتقييمات للوضع وصورة استخباراتية بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بالخيام المقامة في الأراضي الإسرائيلية. كان من المفترض أن تتم المناقشة الأسبوع الماضي - لكن تم تأجيلها بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى. في غضون ذلك، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الشمالية كجزء من الاستعدادات لاستفزازات محتملة من قبل حزب الله.

من المتوقع أن يقول الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي أن هناك خطر تصعيد متزايد في الشمال، وأن نصر الله يفسر ما يحدث في الساحة الداخلية الإسرائيلية على أنه "ضعف تاريخي".

 من ناحية أخرى، يلاحظ الجيش الإسرائيلي حاليًا أن حزب الله غير معني بتصعيد واسع، والخيمة التي أقيمت لا تشكل خطورة أمنية. في غضون ذلك، وعلى خلفية الاضطرابات في الجيش الإسرائيلي، وعلى خلفية قضية عدم الظهور بسبب استمرارالتشريعات القضائية، عقد منتدى الدفاع للجيش الإسرائيلي أمس مناقشة خاصة تناولت الأزمة في الجيش الإسرائيلي.

حذر زعيم حزب الله حسن نصر الله، اليوم السبت، القادة الإسرائيليين بـ "تفادي من أي حماقة" في مهاجمة لبنان أو المنظمة المدعومة من إيران، وقال إن "المقاومة لن تتهاون ولن تتخلى عن مسؤولياتها في الحماية أو الردع، وستكون جاهزة لأي خيار، ولمواجهة أي خطأ أو حماقة".

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