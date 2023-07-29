تقرير: الفصائل الفلسطينية متخوفة من دفع الاحتجاجات الإسرائيلية نتنياهو للقيام بعملية عسكرية في غزة وخارجها

والفصائل الفلسطينية من عمليات اغتيال للقيادات الفلسطينية بسبب الأزمة السياسية في اسرائيل ونقلت مخاوفها الى مصر

على خلفية الثورة القضائية في إسرائيل والمصادقة على "تقليص بند المعقولية"، تعيش الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حالة من الترقب لما يمكن أن تؤول اليه الأحداث.

جاء هذا استنادا الى ما كشفته مصادر فلسطينية رفيعة لصحيفة "رأي اليوم" والتي أعربت عن "تخوفها من أن يلجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات فلسطينية في غزة وخارجها وجر الفصائل الى عملية عسكرية، حتى يتهرب من الأزمات الداخلية التي تعيشها حكومته".

وترى الفصائل أن الظروف مهيأة لنتنياهو لتصعيد جديد مع الفصائل في غزة لفترة تستمر اياما "في محاولة منه للهروب من الضغوطات الداخلية وخلق نصر يقدمة للشعب الإسرائيلية أملا منه لوقف الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة".

وكشفت المصادر أن الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر عن تخوفاتها، مؤكدة أمامها بأن يدها "ستكون على الزناد وأن أي تجاوز إسرائيلي في غزة والضفة القدس سيتم الرد عليها بشكل فوري، وستنتهي بذلك التهدئة التي تم التوصل اليها"، ولفتت المصادر إلى أن مصر تحذر من اي تصعيد وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، السبت، إلى مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، ليترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر، كما وصلت وفود فلسطينية إلى مصر لحضور الاجتماع المذكور الذي سيبحث الانقسام الفلسطيني.