بايدن يواصل جهوده للتفاوض بشأن تقارب إسرائيلي سعودي يركز على القضية الفلسطينية

قيل للمسؤولين الإسرائيليين إن الملك سلمان تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي صفقة تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين

قال تقرير يوم السبت إن المسؤولين الأمريكيين، الذين ذهبوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى جدة في المملكة العربية السعودية لتعزيز جهود التوسط في اتفاق تطبيع بين الدولة الخليجية وإسرائيل، أبلغوا زملاءهم أن المحادثات سارت بشكل جيد.

تلقى المسؤولون الإسرائيليون الذين اجتمعوا مؤخرًا مع نظرائهم الأمريكيين الانطباع بأنه في حين أن المرحلة الأولى من المفاوضات لم تتضمن أي طلب لتقديم تنازلات إسرائيلية كبيرة في صراعهم مع الفلسطينيين، يُعتقد الآن أن الصفقة ستتطلب تقدمًا كبيرًا في هذه القضية.

قيل للمسؤولين الإسرائيليين إن الملك سلمان، الذي تنازل عن الكثير من السيطرة لابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي صفقة تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين ، وفقًا لمسؤول دفاعي إسرائيلي تحدث عن شرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المعلومات الحساسة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد أعرب المسؤولون عن "تفاؤل حذر" بشأن التقدم في الصفقة إذا استمرت العلاقات الدبلوماسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم الإعلان عن انفراجة، فإن حقيقة عودة مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة وجيزة من المحادثات في أيار / مايو ، تشير إلى أن البيت الأبيض "يرى آفاقًا جادة للتوصل إلى اتفاق".

وجاء في البيان الرسمي للولايات المتحدة عقب الزيارة أن الزيارة تهدف إلى "مناقشة الأمور الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا واستقرارًا ومترابطة مع العالم". بايدن نفسه قال في وقت سابق يوم الجمعة أن "هناك تقارب ربما يجري" بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل لم تكن جزءًا من المحادثات لكنها اعتمدت على تعهد واشنطن بالشفافية الكاملة والتحديثات المنتظمة. وبحسب التقرير، يطالب السعوديون بتحالف دفاعي على مستوى الناتو مع الولايات المتحدة، وبرنامج نووي مدني، و "تقدم كبير" في القضية الفلسطينية.

وبحسب ما ورد، فإن الصفقة المحتملة ستطالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة تجاه الفلسطينيين، مع تدخل الملك سلمان نفسه، ولن يكتفي بتعهد بتجميد بناء المستوطنات أو عدم ضمها.

للولايات المتحدة قائمة مطالب خاصة بها ، مثل التنسيق بشأن أسعار النفط ، والضغط على موسكو وسط الحرب في أوكرانيا ، وسحبها بعيدًا عن الشراكة الناشئة مع الصين.