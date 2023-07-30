عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تهديدات نصر الله أمس بالقول "إنه في ساعة الامتحان سيجد إسرائيل متراصة كتفا إلى كتف".

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تهديدات نصر الله أمس بالقول "إنه في ساعة الصفر سيجد إسرائيل متراصة كتفا إلى كتف. نصر الله يعلم أيضا أنه من غير المجدي له وللبنان أن يختبرنا".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد وجه أمس السبت تحذيرا لإسرائيل خشية أن "تتخذ خطوة غبية" قد تشعل الجبهة الشمالية، فيما أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا على ذلك أنه سيبحث الأحد مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يوآف غالانت كيفية التعاطي مع هذه التهديدات.

وحول المحادثات الجارية على المحور السعودي – الأميركي – الإسرائيلي قال نتنياهو: ""سوف نوصل السكك الحديدية بين إسرائيل والسعودية .. نعمل على ذلك".

يشار إلى أن إدارة بايدن تولي أهمية كبرة لمسألة إنجاز اتفاق مع السعودية يضمن شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا لتعزيز فرصه بتجديد الثقة في الانتخابات الوشيكة.

وبخلاف ما أشيع في جولات تفاوضية سابقة من أن السعودية تركز في المفاوضات على مصالحها قبل كل شيئ بعيدا عن القضية الفلسطينية فقد تم تبليغ المسؤولين الإسرائيليين أمس أن الملك سلمان، الذي تنازل عن الكثير من السيطرة لابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي صفقة تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين.