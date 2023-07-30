إسرائيل: منظمة حقوقية تطالب الحكومة بمواصلة العمل بحجة المعقولية في إدارة الضفة الغربية

ينبغي على الكنيست حين ترغب في وضع معايير بغية تطبيقها في الضفة الغربية أن تضع نفسها مكان القائد العسكري وتحت سلطة قوانين الاحتلال الدولية

أرسلت منظمة "يش دين" لحقوق الإنسان برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بأن توضح للحكومة وجوب إخضاع الإجراءات والقرارات الإدارية المتعلقة بالضفة الغربية لاعتبارات حجة المعقولية.

وجاء في الرسالة أن المنظمة تطلب من المستشارة القضائية أن توضح للحكومة أن إلغاء حجة المعقولية لا ينطبق على الإجراءات والقرارات الإدارية المتعلقة بالضفة الغربية، وأن هذه الإجراءات تخضع بالكامل لواجب المعقولية.

بالإضافة إلى ذلك ، حذرت المنظمة من أنها ستستأنف أمام محكمة العدل العليا إذا لم تستجب المستشارة القضائية للحكومة لهذا الطلب.

وجاء في رسالة المنظمة: "الكنيست هي المؤسسة المنتخبة لمواطني إسرائيل وليس لها سلطة سن قوانين تغير القانون في الأراضي المحتلة، وسلطات التشريع وسن الأعراف في الأراضي المحتلة هي بيد القائد العسكري، وهي تخضع للقيود التي تفرضها قوانين الاحتلال على هذه السلطة. إن القانون الدولي الذي عهد بالسلطات التشريعية في الأراضي المحتلة إلى القائد العسكري يملي على القائد العسكري مجموعة من الاعتبارات التي يلتزم بها والتي تختلف عن اعتبارات المشرع الإسرائيلي ".

وأضافت الرسالة التي نشر نصها في موقع معريف أنه بناء على ما تقدم فإنه ينبغي على الكنيست حين ترغب في وضع معايير بغية تطبيقها على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، أن تضع نفسها مكان القائد العسكري وتحت سلطة قوانين الاحتلال، وليس بصفتها صاحبة السيادة، لأنها ليست ذات سيادة في تلك المناطق.

ولخصت المنظمة تلك المناشدة بالقول إن القوانين الدولية المتعلقة بإدارة الاحتلال وقوانين حقوق الإنسان الدولية، التي تنطبق مباشرة على الأراضي المحتلة تشكل ما يمكن اعتباره دستورا خاصا بأنظمة الاحتلال.

وكان الوزير الفلسطيني الأسبق أشرف العجرمي قد عقب في حديث لـ I24NEWS على التطورات الأخيرة في المشهد الإسرائيلي بالقول إن "تمرير قانون إلغاء حجة المعقولية يتيح للحكومة الإسرائيلية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في إطار تشجيع الاستيطان وتكثيفه وضم المناطق الفلسطينية وأي إجراءات عنصرية متطرفة".