الشاباك يكشف عن حملة إيرانية لـ "تصيد" إسرائيليين بهدف جمع معلومات استخباراتية

تم التوجه إلى المواطنين باستخدام بروفايلات مزيفة تنتحل هوية مواطنين إسرائيليين معروفين، بهدف جمع معلومات حول السياسة الإسرائيلية وموظفي الخدمة المدنية

سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية اليوم الأحد بالنشر حول نجاح الشاباك بفك خيوط محاولة إيرانية لتصيد مواطنين إسرائيليين كفرائس معلوماتية يتم السيطرة بالمكر والاحتيال على حواسيبهم في عملية بدأت منذ عدة أشهر استهدفت بشكل أساسي موظفي الخدمة المدنية والباحثين في معاهد بحثية مختلفة.

تم التوجه إلى المواطنين باستخدام بروفايلات مزيفة تنتحل هوية مواطنين إسرائيليين معروفين، بهدف جمع معلومات حول السياسة الإسرائيلية وموظفي الخدمة المدنية والمواطنين الإسرائيليين. عمل هؤلاء على انتحال هوية شخصيات معروفة بالنسبة للمواطنين المستهدفين الذين اتصلوا بهم أو كانوا على اتصال بهم، مهنيًا أو شخصيًا.

ووفقا للمعلومات فقد استخدم العملاء الإيرانيون بصورة أولية ملف "لينكد إن" الخاص بالمواطن الإسرائيلي ليباشر الاتصال معه، ثم انتقلت المحادثة لتُجرى عبر البريد الإلكتروني.

واشتملت المحادثة بين الاثنين على توجيه الدعوة للمواطن الإسرائيلي لحضر مؤتمر. تم إرفاق الدعوة كملف بالمراسلات، وفي أحيان أخرى تم إرسال ملف لمقال أو دراسة قد تهم المواطن.

ما إن يفتح ذلك المواطن الملف، يتم تثبيت ملف ضار على جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي أعطى هذا الكيان الإيراني امتيازات الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به.

في الواقع فإن الملف مكن الطرف الخارجي "المهاجم" من الإستيلاء عن بعد على جهاز الكمبيوتر الخاص بالباحث الإسرائيلي ما كشف له كافة المعلومات المخزنة على كمبيوتر المواطن الإسرائيلي.

ارتكز العملاء الإيرانيون في اصطيادهم الإسرائيليين على المعلومات التي جمعوها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتم العمل على ملاءمة فحوى المراسلات مع مجال اهتمامهم.

لكن يقظة المواطنين وحذرهم إلى جانب تحركات من الشاباك حالت دون أن تنجح خطة العميل الإيراني تحقيق هدفه.لوصول إلى المعلومات التي تم جمعها عن المواطنين الإسرائيليين عبر الشبكات الاجتماعية والإنترنت، وكانت محتويات المراسلات والاتصال مناسبة لاحتلالهم ومصالحهم.