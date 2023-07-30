لبنان: ارتفاع عدد القتلى في مخيم عين الحلوة إلى 5 أشخاص من بينهم مسؤول في حركة فتح

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، فإن العرموشي وعدد من مرافقيه تعرضوا لكمين مسلح في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة.

ارتفعت إلى 5 حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، الأحد، وكان من بينهم المسؤول في حركة "فتح"، أبو أشرف العرموشي، الذي تقول حركته إنه تعرض لكمين من طرف متشددين.

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، فإن العرموشي وعدد من مرافقيه تعرضوا لكمين مسلح في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة، وتتهم الفصائل الفلسطينية المجموعات المتشددة بتنفيذ الكمين.

وتسود عين الحلوة أجواء متوترة، في ضوء التصعيد الأخير الذي أعقبته اشتباكات متقطعة في المخيم.

ووقعت الاشتباكات بالتزامن مع شن فصائل فلسطينية في عين الحلوة حملة على جماعات متشددة، وهاربين يبحثون عن ملجأ داخل أحياء المخيم المكتظة.

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وقال المسؤولون الفلسطينيون، الذين تحدثوا إلى وكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاول مسلح مجهول اغتيال آخر هو محمود خليل، مما أدى إلى مقتل أحد رفقاء الأخير.

واستخدمت الفصائل بنادق وقاذفات صواريخ داخل المخيم المكتظ، وشوهدت سيارات إسعاف تتقدم في شوارع المخيم الضيقة لنقل الجرحى إلى مستشفى. فر العديد من السكان بسبب تبادل إطلاق النار إلى أحياء مجاورة داخل المخيم.