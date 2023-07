لبنان: ارتفاع عدد القتلى في مخيم عين الحلوة إلى 5 أشخاص من بينهم مسؤول في حركة فتح

ارتفعت إلى 5 حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، الأحد، وكان من بينهم المسؤول في حركة "فتح"، أبو أشرف العرموشي، الذي تقول حركته إنه تعرض لكمين من طرف متشددين.

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، فإن العرموشي وعدد من مرافقيه تعرضوا لكمين مسلح في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة، وتتهم الفصائل الفلسطينية المجموعات المتشددة بتنفيذ الكمين.

وتسود عين الحلوة أجواء متوترة، في ضوء التصعيد الأخير الذي أعقبته اشتباكات متقطعة في المخيم.

ووقعت الاشتباكات بالتزامن مع شن فصائل فلسطينية في عين الحلوة حملة على جماعات متشددة، وهاربين يبحثون عن ملجأ داخل أحياء المخيم المكتظة.