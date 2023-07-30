شبان لبنانيون يجتازون الحدود عند قرية الغجر ويرفعون علم حزب الله

الشبان اجتازوا الخط الحدودي الذي وضعه اليونيفيل ودخلوا الى منطقة يحظر دخولها منذ عام 2006

أفادت وسائل إعلامية لبنانية اليوم أن شبانا لبنانيين اجتازوا السياج الحدودي الذي وضعته قوات يونيفيل بالقرب قرية الغجر، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله علي شعيب قال إن الشبان دخلوا الى منطقة لم يعبرها لبناني منذ عام 2006 بعد قطعهم السياج، وذلك احتجاجا على "اقفال اليونيفيل الطريق الواصل بين الوزاني والعباسية، واحتجاجا على احتلال القرية" وقاموا برفع أعلام جزب الله.

نشر في الأسبوع الماضي في شبكات التواصل الاجتماعي توثيقا لنشطاء ملثمين من حزب الله بزي عسكري، ويقومون بجوله على طول الحدود مع إسرائيل. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي علق على الحدث قائلا إنه "خلال نشاط عادي الأسبوع الماضي، وثقت قوة للجيش الإسرائيلي نشطاء حزب الله وهم يتجركون بالمنطقة اللبنانية بالقرب من السياج الحدودي، النشطاء لم يتجاوزوا الخط الأزرق وكانوا بمتابعة كاملة من جانب قواتنا، في حال تجاوزوا الحدود، قواتنا كانت ستعمل بالصورة الملائمة، ولم يكن هناك تهديد على قواتنا وعلى سكان منطقة الشمال، قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل في منطقة الحدود للحفاظ على أمن سكان الشمال".

ويشار الى ان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعث رسالة تهديد الى إسرائيل، قال بها إن حزب الله لن يتردد ولن يتخلي عن مسؤوليته بالدفاع والتحرير والردع، ولن يحني رأسة أمام "الكيان المهزوم"، وأضاف أن "المنظمة ستكون جاهزة أمام كل خيار لإسرائيل وستواجه كل خطأ ستقوم بارتكابه". وبخصوص التوتر على الحدود مع لبنان قال إن "إسرائيل لا زالت تحتل مناطق من الأراضي اللبنانية، إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات حزب الله على الحدود ، لكنها تقوم باستفزازات بنفسها، حزب الله في لبنان لن يتردد وسيكون جاهزا لأي تطور أو مواجهة".

في حين سمح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخرا لقائد منطقة الشمال الجنرال اوري جورين بحسب "والا" القيام بعدة إجراءات ممكنه ردا لازال الخيمة التي وضعها حزب الله بالمنطقة التابعة للسيطرة الإسرائيلي، بما يشمل رد واسع للوضع الذي تتدهور فيه الأمور الى حرب حقيقية, وفي المقابل أمر وزير الأمن مضاعفة مستوى الجاهزية لسيناريوها مختلفة على مدار الحدود مع لبنان.