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زعيم حركة حماس يدعو إلى "استغلال الانقسام الإسرائيلي الداخلي"

i24NEWS

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إسماعيل هنية ، زعيم حركة حماس الفلسطينية ، يتحدث خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون ، في القصر الرئاسي في بعبدا ، شرق بيروت ، لبنان ، 28 يونيو / حزيران 2021.
Dalati Nohra/Lebanese Official Government via APإسماعيل هنية ، زعيم حركة حماس الفلسطينية ، يتحدث خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون ، في القصر الرئاسي في بعبدا ، شرق بيروت ، لبنان ، 28 يونيو / حزيران 2021.

وأكد هنية أنه "يؤيد طلب تنظيم الجهاد الإسلامي بالإفراج عن أعضائه المعتقلين على خلفية نشاطهم ضد إسرائيل أو بسبب انتمائهم السياسي"

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر "لدينا الآن فرصة لاتخاذ قرارات بشأن إسرائيل الني تعاني من انقسام داخلي غير مسبوق وتوتر في علاقاته الدولية وعدم القدرة على كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومناضلي المقاومة المتنامي".

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وبحسب القيادي في حماس، يعيش الفلسطينيون حاليا "مرحلة استثنائية من الصراع مع العدو". وقال "يجب أن نتخذ إجراءات استثنائية لمكافحة السياسات الإسرائيلية وكبح جماح المتطرفين في الحكومة" 

وأكد هنية أن "عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود". مشيرا إلى أن "اسرائيل استغلت هذا على مدى الثلاثين عاما الماضية وحولت ارضنا الى أحياء يهودية وبلدات ابتلعت المستوطنات معظم الاراضي في الضفة الغربية." 

وأكد هنية أنه "يؤيد طلب تنظيم الجهاد الإسلامي بالإفراج عن أعضائه المعتقلين على خلفية نشاطهم ضد إسرائيل أو بسبب انتمائهم السياسي"، موضحا أنه "طلب لكافة الفصائل الفلسطينية".

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العلمين في مصر أمس السبت لحضور اجتماع الفصائل الفلسطينية .

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