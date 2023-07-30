زعيم حركة حماس يدعو إلى "استغلال الانقسام الإسرائيلي الداخلي"

وأكد هنية أنه "يؤيد طلب تنظيم الجهاد الإسلامي بالإفراج عن أعضائه المعتقلين على خلفية نشاطهم ضد إسرائيل أو بسبب انتمائهم السياسي"

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر "لدينا الآن فرصة لاتخاذ قرارات بشأن إسرائيل الني تعاني من انقسام داخلي غير مسبوق وتوتر في علاقاته الدولية وعدم القدرة على كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومناضلي المقاومة المتنامي".

وبحسب القيادي في حماس، يعيش الفلسطينيون حاليا "مرحلة استثنائية من الصراع مع العدو". وقال "يجب أن نتخذ إجراءات استثنائية لمكافحة السياسات الإسرائيلية وكبح جماح المتطرفين في الحكومة"

وأكد هنية أن "عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود". مشيرا إلى أن "اسرائيل استغلت هذا على مدى الثلاثين عاما الماضية وحولت ارضنا الى أحياء يهودية وبلدات ابتلعت المستوطنات معظم الاراضي في الضفة الغربية."

وأكد هنية أنه "يؤيد طلب تنظيم الجهاد الإسلامي بالإفراج عن أعضائه المعتقلين على خلفية نشاطهم ضد إسرائيل أو بسبب انتمائهم السياسي"، موضحا أنه "طلب لكافة الفصائل الفلسطينية".

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العلمين في مصر أمس السبت لحضور اجتماع الفصائل الفلسطينية .