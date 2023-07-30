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  • على ضوء التوتر مع حزب الله: نتنياهو يعقد جلسة أمنية بمشاركة كبار القادة الأمنيين في إسرائيل

على ضوء التوتر مع حزب الله: نتنياهو يعقد جلسة أمنية بمشاركة كبار القادة الأمنيين في إسرائيل

i24NEWS

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رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة
Oceane Shapiro / i24NEWSرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة

يأتي هذا في ظل التوتر مؤخرا في شمال إسرائيل، والذي بدأ مع نصب حزب الله خيمتين في مزارع شبعا

على خلفية التوتر المتزايد مع حزب الله وعلى ضوء تهديدات حسن نصر الله، اجتمع مساء اليوم مسؤولو الجهاز الأمني في نقاش مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. واستعرض أمامه عدد من السيناريوهات، تقديرات للوضع وصورة استخباراتية بعد الحوادث الأخيرة التي شملت نصب خيم حزب الله في مزارع شبعا الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية, هذا النقاش كان من المفترض أن يجري الأسبوع الماضي لكنه تأجل بسبب خضوع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للعلاج.  

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ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي عزز أمس قواته في منطقة الشمال في إطار الاستعدادات لأنشطة محتملة من جانب حزب الله. وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان إنه" تلقى توصيات وطرق العمل التي اقترحها الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني". 

هذا وشارك في النقاش كل من وزير الأمن، وزير الشؤون الإستراتيجية، رئيس هيئة الأركان، ر من جهاز الموساد، ر من جهاز الشاباك، ر من مجلس الأمن القومي، ر من جهاز الأستخبارات العسكرية وغيرهم من المسؤولين الأمنيين.  

ويشار الى أن نشطاء لحزب الله اجتازوا السياج الحدودي عند قرية الغجر ورفعوا علم حزب الله، وكانت هذه المرة الاولى منذ 2006 والتي يتواجد بها لبناني في المنطقة, وكان نصر الله بعث أمس تهديدات الى إسرائيل من خلال كلمة له بمناسبة عاشوراء. 

 

 

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