الليكود ينتقد زعيم المعارضة بشأن الإنذار النهائي لمحادثات الإصلاح

جاء البيان الصادر عن حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب خطاب لبيد في الجلسة البرلمانية المكتملة

هاجم حزب الليكود زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأحد، مدعيا أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة وفي أي لحظة، لكن بالنسبة لليكود فهو يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات.

وأشار الليكود إلى أنه لن يوافق على وقف عملية الإصلاح الشامل، وتابع الحزب في بيان: "ندعو لبيد للدخول في مفاوضات اليوم حتى نتمكن جميعًا من التوصل إلى اتفاق واسع".

جاء البيان الصادر عن حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب خطاب لبيد في الهيئة العامة حيث انتقد بشدة الإصلاح القضائي الذي ينفذه الائتلاف اليميني.

وطالب زعيم المعارضة يائير لبيد يوم الأحد بتجميد لمدة 18 شهرًا للتشريعات الهادفة إلى إصلاح القضاء كشرط لعودة حزبه يش عتيد إلى المفاوضات مع الائتلاف بشأن الإصلاحات القضائية.

وقال لبيد، متحدثًا على منبر الكنيست، إنه يجب ترسيخ مثل هذا التجميد ليصبح قانونًا حتى يثق حزبه به.

مصادر يش عتيد، أيدت تأكيد لبيد أن هذا المطلب يتماشى مع نوع الضمان الذي طلبه من الليكود الأسبوع الماضي وسط محاولات محمومة ، وغير ناجحة في نهاية المطاف ، لتقديم تنازلات قبل تمرير الائتلاف أول قانون إصلاح قضائي .

قال لبيد للكنيست "طالما لا يوجد تجميد تشريعي ، فلا فائدة ولا معنى للحديث عن قوانين أو اتفاقيات أخرى ، لأنه من الواضح تمامًا أن الحكومة ستهرب مرة أخرى في اللحظة الأخيرة".