غضب على حماس في غزة: آلاف الفلسطينيين يتظاهرون احتجاجا على أزمة الكهرباء والبطالة

وبدأ الفلسطينيون ، مؤخرًا ، احتجاجًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "المولِّد الرابع" ، إثر أزمة الكهرباء المستمرة في القطاع منذ أكثر من 17 عامًا

شارك آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في تظاهرات حاشدة في قطاع غزة، احتجاجًا على أزمة الكهرباء المستمرة، ودعوا إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، على خلفية البطالة التي يعاني منها أكثر من 70٪ من السكان.

وخرجت المظاهرات في مدينة خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة وفي مخيمي النصيرات والبريج الوسط وفي قلب مخيم جباليا شمالا. ولوح المتظاهرون بالاعلام الفلسطينية ورددوا رسائل تطالب بوقف الانقسام والسلطة الفلسطينية للتصدي لها.

يوم الخميس الماضي، جاء ممثلو بلدية خان يونس، بأمر من رئيس البلدية، لتدمير جدار يشكل مخالفة بناء في منزل أحد السكان. وتسببت العملية، التي نفذت أثناء تواجده داخل المنزل ، في مقتله ، وأثارت الدعوة ضد نظام حماس.

وبدأ الفلسطينيون ، مؤخرًا ، احتجاجًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "المولِّد الرابع" ، إثر أزمة الكهرباء المستمرة في القطاع منذ أكثر من 17 عامًا، منذ وصول حماس إلى السلطة على النحو المذكور.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية موجة الحر الشديدة ، التي انخفض خلالها عدد ساعات توصيل القطاع بالكهرباء إلى أربع ساعات فقط ، مقارنة بست ساعات إلى ثماني ساعات قبل ذلك.