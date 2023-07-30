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"قضية أمنية سرية": القوات الأمنية الإسرائيلية تحبط عملية تهريب غير عادية في غور الأردن

i24NEWS

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الحدود بين الأردن وإسرائيل
Yossi Aloni/Flash90الحدود بين الأردن وإسرائيل

صنفت القضية بأنها قضية أمنية سرية وهي ممنوعة من النشر شارك بها قوات من وحدة "متلان" التكتيكية

أجرى الشاباك وقيادة منطقة المركز خلال الأيام الأخيرة تحقيقا حول تهريب وسائل قتالية وقع بداية الأسبوع الماضي شمالي غور الأردن. وذكر موقع "واينت" أن التحقيق تمحور بشكل أساسي على تهريب وسائل قتالية غير عادية في الليلة بين الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وبحسب الموقع الى الآن تفاصيل التحقيق في الحادث الذي وصف بأنه غير عادي بالنسبة لعمليات تهريب سابقة وهي ممنوعه من النشر. 

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وشارك في احباط عملية التهريب المشار لها مقاتلين من وحدة "متلان" وهي الوحدة التكتيكية الخاصة في حرس الحدود وتحارب الجرائم الخطيرة من خلال مطاردات وكمائن، مع قوات من الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.  

وتحولت المعابر في غور الاردن خلال السنوات الأخيرة الى ممر تهريب أسلحة مفضل للمنظمات الاجرامية والمنظمات المسلحة، والتي تحاول قدر الإمكان إدخال وسائل قتالية وأموال إلى إسرائيل والضفة الغربية.  

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