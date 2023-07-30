هاليفي يحذر نتنياهو : من فقدان الثقة والاضرار بدافع التجنيد للجيش الإسرائيلي

على مدار اسابيع حاول رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي الحديث مع نتنياهو حول الموضوع الى انه لم يتمكن من ذلك

خلال الأسابيع الأخيرة واجه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي صعوبة لإجراء اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حتى يستعرض أمامه تقييما عن الأوضاع الأمنية.

وبحسب الهيئة الرسمية "كان" فإن رئيس هيئة الأركان نقل ملفا مفصلا حول تقييمه لحالة التماسك في الجيش الإسرائيلي وايضا بشأن امكانية وقوع تصعيد في شمالي البلاد.

هذه التحذيرات الأمنية التي استعرضها هاليفي في رسالته كانت شديدة، ايضا ذكر في المستند بصورة واضحة المخاوف من أن امكانية من أن يمس النقاش الداخلي في الجيش الإسرائيلي بالدافع بالمرتبط بالتجنيد للجيش في الفترة القريبة أو البعيدة، وعلى ما يبدو فإن رئيس الحكومة فضل الحصول على توصيات ليست بالضرورة من الجهاز الأمني.