لأول مرة منذ عملية "بيت وحديقة": الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في جنين

دخلت قوات إسرائيلية إلى جنين ليلة أمس الأحد لأول مرة منذ عملية "بيت وحديقة" وألقت القبض على زعيم حركة حماس في الضفة الغربية.

دخلت قوات إسرائيلية إلى جنين ليلة أمس الأحد لأول مرة منذ عملية "بيت وحديقة" التي استهدفت المسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين على وجه الخصوص، وألقت القبض على زعيم حركة حماس في المدينة.

كما اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية قيادياً في كتائب جنين، وسط اشتباكات تخللها تبادل للنيران الحية خلال المداهمة. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات في صفوف مقاتلي الجيش الإسرائيلي وفق بيان رسمي.

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ووفقا لمصادر فلسطينية فإن القوات الاسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الإثنين في مدينة جنين القيادي في حماس فتحي عتوم.

يتبع...