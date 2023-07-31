نتنياهو: "العالم كله له رأي في أحداث إسرائيل لكن لا أحد يتحدث عن أعمال الشغب في فرنسا"

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه "جرت مفاوضات طويلة مع المعارضة منذ ثلاثة أشهر ولم تسفر عن شيء".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الادعاءات القائلة بأن الإصلاح القضائي يعني نهاية الديمقراطية الإسرائيلية سخيفة"، موضحا في مقابلة أجرها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أمس الأحد، كيف تولت المحكمة العليا، على مدى العقود الماضية، صلاحيات سلطات أخرى، في حين شرح مبررات تجاوز مبدأ المعقولية.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه "جرت مفاوضات طويلة مع المعارضة منذ ثلاثة أشهر ولم تسفر عن شيء". كما زعم أن "المعارضة هُزمت على يد أقلية متطرفة صغيرة"، مشيرا إلى أنه "لا يزال يحاول التوصل إلى توافق".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي ليست أكثر من محاولة للإطاحة بحكومته، أجاب رئيس الوزراء أن "منظمي المظاهرات أعلنوا صراحة عن رغبتهم في الإطاحة به، حتى قبل عدم عرض الإصلاح على الجمهور". وشدد على أن "النواب المنتخبين في إسرائيل هم من يقررون".

وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن "العديد من القادة الأجانب لديهم آراء حول ما يحدث في إسرائيل، وهو ما لا يمثل مشكلة بالنسبة له". من ناحية أخرى ، أوضح أنه لم يبد أبدًا رأيه في ما يحدث في دول أخرى. وضرب كمثال "للعالم كله رأي في إسرائيل ، لكن لا أحد في أعمال الشغب في فرنسا".