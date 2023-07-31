لبيد وغانتس : "التطبيع مع السعودية لن يكون سببا كافيا للإنضمام إلى الائتلاف الحاكم"

أفاد موقع والا الإخباري، أن "رئيس حزب يش عتيد يئير لبيد، وزعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس، قد أشاروا إلى أنهما يمكنهما، دعم مثل هذه الصفقة من خارج الحكومة"

أكد زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية، أن التوصل لاتفاق تطبيع محتمل مع السعودية لن يكون سببا كافيا لضمهم إلى الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد موقع والا الإخباري، أن "رئيس حزب يش عتيد يئير لبيد، وزعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس، قد أشاروا إلى أنهما يمكنهما، دعم مثل هذه الصفقة من خارج الحكومة".

ونقل عن مصدر مقرب من لبيد قوله "لن ندخل في حكومة نتنياهو, إذا كان هناك اتفاق مع السعودية يمثل المصالح الأمنية لإسرائيل، فسوف ندعمها من الخارج".

وكان غانتس قد قال في وقت سابق إنه لن ينضم إلى نتنياهو للمساعدة في دفع اتفاق التطبيع إلى خط النهاية.

وصرح قادة المعارضة مرارًا وتكرارًا بأنهم لن يخدموا في ائتلاف برئاسة نتنياهو، "ولكن ظهرت أسئلة في المناقشات مع الأمريكيين حول ما إذا كان القادة قد يلينون إذا كان ذلك يعني إقامة علاقات دبلوماسية مع السعوديين، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وكان حزب الليكود قد هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أمس الأحد، مدعيا أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة وفي أي لحظة، لكن بالنسبة لليكود فهو يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات.