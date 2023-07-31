قادة الحراك الشعبي في إسرائيل يطلبون من الولايات المتحدة التدخل لوقف "الانقلاب القضائي"

كتب المسؤولون في موقع الأخبار السياسية "ذا هيل" إن "إسرائيل على حافة دكتاتورية. علينا أن نناضل من أجل حريتنا ومستقبل إسرائيل، لكن لا يمكننا فعل ذلك وحدنا

دعا رئيس الشاباك السابق عامي أيالون والرئيس السابق لمكتب رئيس الوزراء إيهود باراك، المحامي جلعاد شير ورائد الأعمال أورني بتروشكا أحد قادة وممولي الاحتجاجات ضد الثورة القانونية، الحكومة الأمريكية الى التدخل بشكل عاجل لجهة إلغائها، وفق النشر الأحد في واينت.

كتب المسؤولون الإسرائيليون عمودا لاذعا في موقع الأخبار السياسية "ذا هيل"، الذي يخاطب الدوائر السياسية في واشنطن، "إسرائيل على حافة دكتاتورية. علينا أن نناضل من أجل حريتنا ومستقبل إسرائيل، لكن لا يمكننا فعل ذلك وحدنا. نحتاج إلى المساعدة من أصدقائنا، الولايات المتحدة أولاً وقبل كل شيء. الرئيس جو بايدن، الذي من الواضح أنه يحب إسرائيل، يحتاج إلى إظهار حب حازم هذه المرة".

وشدد الثلاثة على أهمية أن يأتي الضغط الأمريكي مشابهًا لما تم في ذلك الوقت مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. قالوا "نحن نتذكر اللقاء مع دي كليرك، الزعيم السابق لجنوب إفريقيا، الذي أوضح ما الذي جعله ينبذ الفصل العنصري. قال إنه مزيج من الضغط الدولي مع التمرد من الداخل. وعلى الرغم من الاختلافات بين الحالتين، فإننا نخشى أن يحدث هذا في إسرائيل ايضا".

وشمل الرجاء المرفوع لبايدت تفصيلاً للمخاطر الكامنة من جراء الثورة القانونية وفق تعبير كتاب العمود، مؤكدين أنها ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالسيطرة على السلطات الثلاث". وبحسبهم، "يعكس هذا المفهوم المبتذل للديمقراطية الذي يعادل استبداد الأغلبية، والذي لا يتوافق بشكل كبير مع نظام الضوابط والتوازنات الأمريكي.

وأشاد المسؤولون الإسرائيليون بحركة "المقاومة الهائلة التي نشأت في إسرائيل، مع مئات المنظمات الشعبية التي تعمل معًا، التي أظهرت أنه بعد سنوات من اللامبالاة والجمود، أدرك المعسكر الديمقراطي الليبرالي أنه بحاجة إلى النضال من أجل حرية إسرائيل ومستقبلها كديمقراطية ليبرالية، بطريقة حازمة وعلى المدى الطويل".