على الرغم من التقارب السعودي الإيراني اللافت، اتجهت العلاقات إلى تصعيد واضح، لا سيما في يوليو/ تموز الجاري، مع تصاعد الخلاف حول هذا الحقل.

رغم التقارب السعودي الإيراني اللافت، فإن العلاقات اتجهت إلى تصعيد واضح، لا سيما في يوليو/ تموز الجاري، مع تصاعد الخلاف حول هذا حقل "آرش" أو الدرة للغاز، حيث جددت إيران تمسكها بـ"حقوقها" في الحقل فيما تقول الكويت والسعودية، إن الحقل ملكية مشتركة حصرية للبلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أكد أمس الأحد أحقية موقف طهران في الحقل، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها".

وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار"، وتابع: "اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل "آرش" أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك، قد قال في وقت سابق، إن حقل الدرة، يعتبر ملكية مشتركة حصريًا بين الكويت والسعودية فقط، وأنه من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).