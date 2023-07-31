مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: احتمالية نشوب حرب مع لبنان ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 2006

نصر الله يميز ضعفا إسرائيليا غير مسبوق الأبعاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة التماسك الداخلي والخلاف مع بايدن.

على الرغم من تواتر الأحداث على الحدود الشمالية لإسرائيل وتهديدات نصر الله "الواثقة" على نحو ينذر بتصعيد محتمل، يستبعد مسؤولو المخابرات الإسرائيليون أن تكون نية الأمين العام لحزب الله الخوض في حرب شاملة. لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أنه لأول مرة منذ 17 عامًا، يظهر نصر الله استعدادا للذهاب إلى أقصى حد واختبار صبر إسرائيل، بما في ذلك المخاطرة بالانزلاق نحو معركة تستمر أياما محدودة نتيجة خروج الأمور عن السيطرة.

تلك التطورات دفعت مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي إلى حتلنة رئيس الوزراء بأن احتمالية الحرب على الجبهة اللبنانية، قد ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2006.

خلال اجتماعهم أمس مع رئيس الوزراء تمت مناقشة عملية التهريب غير العادية من غور الأردن أمس. ووصف مسؤولو المخابرات خلال النقاش كيف يسعى حزب الله على التحريض على النشاطات الإرهابية في الضفة الغربية باستخدام الأسلحة والأموال التي يتم تخصيصها للجهاد الإسلامي وحماس.

حتى لو لم تندلع الحرب صباح الغد، فإن الرسائل التي تم إرسالها من شعبة الاستخبارات العسكرية إلى رئيس الوزراء قبل إلغاء (أو تقليص) سبب الاحتمالية والتي تم الكشف عنها في نهاية هذا الأسبوع في موقعي Ynet و "يديعوت أحرونوت" لا تترك مجالًا للشك: نصر الله يميز ضعفا إسرائيليا غير مسبوق الأبعاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة التماسك الداخلي والخلاف مع بايدن.

AP Photo/Hassan Ammar مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية يتدربون في قرية عرمتا ، قضاء جزين ، جنوب لبنان ، 21 مايو ، 2023.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يتفق مع هذا التقييم، وحرص على إطلاع رئيس الوزراء عليه قبل التصويت على قانون أساس يغير وجه القضاء في إسرائيل ويحد من صلاحيات المحكمة العليا، عندما وافق نتنياهو أخيرًا على مقابلته.

يشار في نفس السياق إلى أن الجيش الإسرائيلي قام اليوم بتوجيه أصابع الاتهام نحو عناصر حزب الله لضلوعهم بإضرام النار في مزرعة لفاكهة الكيوي عند الحدود الشمالية ما تسبب بخسائر كبيرة.

وبحسب الجنود، شوهد عناصر حزب الله يتجولون بانتظام على الحدود بوجوه ملثمة، مما زاد من صعوبة تعقبهم وتحديد هويتهم. بالإضافة إلى ذلك، قيل إن الحركة اللبنانية قامت بتوثيق أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة بعناية.