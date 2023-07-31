اعتقال فلسطيني في قضية العثور على جثة مجهولة الهوية لإمرأة في إسرائيل

وقالت الشرطة في بيان بعد رفع جزئي لأمر حظر النشر عن القضية، إن المشتبه به (47 عاما) يعيش في مدينة أريحا وليس لديه تصريح بالتواجد في إسرائيل.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، اعتقال فلسطيني من سكان الضفة الغربية للاشتباه في تورطه في مقتل امرأة عثر على جثتها في حديقة في إسرائيل قبل عشرة أيام.

وقالت الشرطة في بيان بعد رفع جزئي لأمر حظر النشر عن القضية، إن المشتبه به (47 عاما) يعيش في مدينة أريحا وليس لديه تصريح بالتواجد في إسرائيل. تم اعتقاله في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأضافت الشرطة، أنه "لم يتم تحديد هوية المرأة بعد".

وفُتح تحقيق في 22 يوليو / تموز بعد أن تلقت الشرطة بلاغاً عن العثور على جثة في مقبرة المسلمين في شارع "ميشول إيمانويل سيلا" في تل أبيب، وهي جزء من حديقة الاستقلال في المدينة. بعد ذلك بوقت قصير، تم القبض على المشتبه به ومددت محكمة الصلح في إسرائيل احتجازه منذ ذلك الحين، وكان آخرها حتى 3 أغسطس/آب.

ووصف مسعفو نجمة داوود الحمراء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث عندما تم العثور على الجثة أنها "متحللة تمامًا". وتم نقل الرفات لفحص الطب الشرعي.

وقالت ميراف خوري، المحامية التي عينها مكتب المحامي العام لتمثيل المشتبه به ، في بيان إن موكلها يدعي أنه بريء من الوفاة وأنه هو من أبلغ الشرطة عن الجثة.

وقالت إن "المشتبه به ينفي أي صلة له بالحادث ولا يعرف حتى من هو المتوفى"، وأضافت "يجب أن يُتوقع من الشرطة قبل إجراء الاعتقال فحص ما إذا كانت جريمة قتل على الإطلاق ومحاولة التعرف على المتوفى، وعندها فقط يتم القبض على المشتبه بهم".